​Григоряну понадобилось 8 дней, чтобы сделать «Алашкерт» чемпионом

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29 Мая 2021, 19:19,
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20 мая российский тренер Александр Григорян занял тренерское кресло в армянском «Алашкерте». Уже через восемь дней команда стала чемпионом Армении, минимально обыграв клуб «Арарат-Армения».
«Алашкерт» смог завоевать чемпионский титул впервые с 2018 года. В двух последних сезонах сильнейшей командой Армении становился как раз клуб «Арарат-Армения», который в субботу уступил команде Григоряна.
В России Александр Григорян работал со многими командами. Последней такой командой был «Тамбов», который этот тренер возглавлял с апреля по октябрь 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александр Григорян, Алашкерт