«Не выпивал, а пил»: Григорян рассказал, что страдал алкоголизмом

Российский тренер Александр Григорян, известный по работе в махачкалинском «Анжи» и «Тамбове», рассказал о борьбе с алкоголизмом.

«Один раз разводился, но мне удалось сохранить семью. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной - я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать», - рассказал специалист во время передачи «Коммент.Шоу» на YouTube.

В настоящий момент Григорян занимает пост главного тренера клуба «Урарту», выступающего в чемпионате Армении.