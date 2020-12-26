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«Не выпивал, а пил»: Григорян рассказал, что страдал алкоголизмом

26 Декабря 2020, 11:39,

Рубин

Российский тренер Александр Григорян, известный по работе в махачкалинском «Анжи» и «Тамбове», рассказал о борьбе с алкоголизмом.

«Один раз разводился, но мне удалось сохранить семью. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной - я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать», - рассказал специалист во время передачи «Коммент.Шоу» на YouTube.

В настоящий момент Григорян занимает пост главного тренера клуба «Урарту», выступающего в чемпионате Армении.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Григорян
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