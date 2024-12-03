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Азербайджан

«Сабах» Василия Березуцкого выбил клуб Бердыева из Кубка Азербайджана

03 Декабря 2024 • 20:19 Комментировать
Туран Туркестан
2:3
Сабах Баку

Азербайджанский «Сабах» во второй раз кряду победил после назначения на пост главного тренера бывшего защитника сборной России Василия Березуцкого.

Вечером вторника «Сабах» гостил у клуба «Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев. Встречались коллективы в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана. В серии пенальти по итогу боевой ничьей (2:2) победа улыбнулась «Сабаху»

Ранее 29 ноября «Сабах» в первом матче под руководством Березуцкого минимально обыграл «Сабаил». В турнирной таблице первенства у клуба пятое место и 22 набранных очка. Отставание от третьего места составляет пять баллов.

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Василий Березуцкий Сабах Туран Товуз ещё теги

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