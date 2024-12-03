«Сабах» Василия Березуцкого выбил клуб Бердыева из Кубка Азербайджана

Азербайджанский «Сабах» во второй раз кряду победил после назначения на пост главного тренера бывшего защитника сборной России Василия Березуцкого.

Вечером вторника «Сабах» гостил у клуба «Туран Товуз», который возглавляет Курбан Бердыев. Встречались коллективы в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана. В серии пенальти по итогу боевой ничьей (2:2) победа улыбнулась «Сабаху»

Ранее 29 ноября «Сабах» в первом матче под руководством Березуцкого минимально обыграл «Сабаил». В турнирной таблице первенства у клуба пятое место и 22 набранных очка. Отставание от третьего места составляет пять баллов.