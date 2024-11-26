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Азербайджан

В «Сабахе» прокомментировали назначение Василия Березуцкого

26 Ноября 2024 • 10:48 Комментировать

Магсуд Адыгезалов, президент азербайджанского «Сабаха», высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера команды.

«Вариант с Василием показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трудовое соглашение между Березуцким и «Сабахом» рассчитано на два с половиной года. Предыдущим местом работы 42-летнего тренера был китайский «Шанхай Шэньхуа», где он занимал должность ассистента Леонида Слуцкого.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Березуцкий Сабах
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