Сёмин оценил назначение Василия Березуцкого в «Сабахе»

В понедельник азербайджанский «Сабах» объявил о назначении на пост главного тренера Василия Березуцкого. Комментарий на этот счёт дал известный специалист Юрий Сёмин. Экс-рулевой «Локомотива» положительно оценил выбор «Сабаха».

«Отличное решение «Сабаха». Василий был хорошим футболистом, имеет тренерскую квалификацию, он молод и энергичен. Человек с большими амбициями. Пожелаю ему удачи», - цитирует Сёмина Azerisport.

По мнению Сёмина, отсутствие опыта самостоятельной работы у Березуцкого не является проблемой, ведь когда-то каждому специалисту нужно начинать работу самому.

«Сабах» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице азербайджанского чемпионата.