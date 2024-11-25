Василий Березуцкий стал главным тренером «Сабаха». Пресс-служба азербайджанского клуба объявила о подписании с 42-летним российским специалистом трудового соглашения. Контракт рассчитан на два с половиной года.

Для Василия Березуцкого это первое назначение в качестве главного тренера. До этого момента Березуцкий на тренерском уровне работал только в штабах других специалистов. На протяжении последнего года Василий был ассистентом Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шеньхуа».

«Сабах» на текущую минуту располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.