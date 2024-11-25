Василий Березуцкий начнёт работу главным тренером – известен клуб

Василий Березуцкий начнёт работу в качестве главного тренера. 42-летний российский специалист возглавит «Сабах» в Азербайджане.

По данным Azerisport, Березуцкий уже прилетел в Баку, где обсуждает последние детали трудового соглашения с «Сабахом».

Предыдущим местом работы Василия Березуцкого был «Шанхай Шеньхуа», где он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Ещё раньше Березуцкий поработал в штабах ЦСКА, «Краснодара» и «Витесса».

На текущий момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В 14 турах команда смогла отпраздновать только четыре победы.