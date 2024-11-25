Тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Василий Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах».
Как стало известно Legalbet, «Сабах» уже начал переговорный процесс с 42-летним российским специалистом. По данным источника, в клубе верят в Березуцкого.
Напомним, не так давно в «Сабахе» успешно работал другой российский тренер — Мурад Мусаев, который в настоящее время возглавляет «Краснодар».
По итогам 14 туров «Сабах» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, имея на счету 19 баллов.
В следующем туре «Сабах» примет «Сабаил». Игра меду командами пройдет 29 ноября.
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