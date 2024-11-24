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Азербайджан

В «Туране» отреагировали на слухи о конфликте с Бердыевым

24 Ноября 2024 • 21:44 Комментировать
Араз ПФК
...
Туран Товуз
29.11 15:00

Спортивный директор азербайджанского «Турана» Самед Насибов высказался о возможном увольнении Курбана Бердыева с должности наставника команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев поругался с руководством и покинул клуб.

— Мы не уволили и не собираемся увольнять Курбана Бердыева. Команда идет на третьем месте, конфликтов с главным тренером у нас нет, — заявил функционер Sport24.

Напомним, 72-летний Бердыев является главным тренером «Турана» с лета текущего года.

После 14 туров команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своей копилке 27 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Туран Товуз Самед Насибов ещё теги

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