В «Туране» отреагировали на слухи о конфликте с Бердыевым

Спортивный директор азербайджанского «Турана» Самед Насибов высказался о возможном увольнении Курбана Бердыева с должности наставника команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев поругался с руководством и покинул клуб.

— Мы не уволили и не собираемся увольнять Курбана Бердыева. Команда идет на третьем месте, конфликтов с главным тренером у нас нет, — заявил функционер Sport24.

Напомним, 72-летний Бердыев является главным тренером «Турана» с лета текущего года.

После 14 туров команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своей копилке 27 баллов.