Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Азербайджан

«Туран» забил 13 голов в дебютном матче Бердыева

07 Июля 2024 • 21:24 Комментировать

«Туран» Товуз под руководством Курбана Бердыева провёл товарищеский матч против «Шамкира».

Как утверждает İdman.biz, игра между командами завершилась крупной победой подопечных Курбана Бердыева со счетом 13:0. Стоит сказать, что данный поединок стал первым для 71-летнего тренера.

Напомним, Бердыев возглавил азербайджанский клуб с июня текущего года. Россиянин заключил трудовой договор с «Товузом» на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит сказать, что ранее Бердыев работал в «Ростове», казанском «Рубине», махачкалинском «Динамо» и многих других коллективах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Туран Товуз
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Июля
21:24 · Азербайджан
«Туран» забил 13 голов в дебютном матче Бердыева
06 Июля
12:24 · Азербайджан
Натхо высказался о Бердыеве
22 Июня
19:14 · Азербайджан
Бердыев возглавил азербайджанский «Туран»
21 Июня
19:11 · Россия. Премьер-лига
В «Карабахе» отреагировали на информацию о скором трансфере Кади
17:45 · Россия. Премьер-лига
Кади близок к уходу из «Краснодара»
12 Июня
13:32 · Азербайджан
Бердыев возглавит новый клуб – известно название
13:19 · Азербайджан
Сборную Азербайджана возглавил известный португальский тренер 1 официально
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Карабах» хочет подписать полузащитника «Краснодара»
07 Июня
13:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Божовича: «Миодраг не останется в «Нефтчи», будем искать другую команду»
05 Июня
20:25 · Россия. Премьер-лига
Лунёв раскрыл причину ухода из «Карабаха»
04 Июня
17:07 · Россия. Премьер-лига
Лунёв покинул «Карабах» официально
01 Июня
16:38 · Россия. Премьер-лига
Лунёв отреагировал на слухи о «Спартаке»
28 Мая
14:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может вернуть Лунёва
11:09 · Азербайджан
Лунёв получил престижную награду в Азербайджане
16 Мая
20:24 · Азербайджан
«Карабах» предложил новый контракт Лунёву
13:08 · Россия. Премьер-лига
Лунёв может перейти в «Динамо»
14 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Мирзова высказался о будущем игрока в «Нефтчи»
12 Мая
09:23 · Россия. Премьер-лига
Представитель Лунёва высказался о возможном переходе вратаря в «Ростов»
16 Апреля
11:31 · Германия. Бундеслига
Лунёв дал характеристику Хаби Алонсо
15 Апреля
16:11 · Азербайджан
Лунёв может уйти из «Карабаха» бесплатно
07 Апреля
11:55 · Азербайджан
«Карабах» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо»
01 Апреля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана
20:16 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Карабаха» считает, что в РПЛ клуб бы боролся за чемпионство
18:08 · Азербайджан
Лунёв ведёт переговоры с «Карабахом» - капитан команды
14:34 · Азербайджан
Медведев: «Азар — это единственный игрок, которого я не мог держать»
Все новости
Рекомендуем