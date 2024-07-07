«Туран» забил 13 голов в дебютном матче Бердыева

«Туран» Товуз под руководством Курбана Бердыева провёл товарищеский матч против «Шамкира».

Как утверждает İdman.biz, игра между командами завершилась крупной победой подопечных Курбана Бердыева со счетом 13:0. Стоит сказать, что данный поединок стал первым для 71-летнего тренера.

Напомним, Бердыев возглавил азербайджанский клуб с июня текущего года. Россиянин заключил трудовой договор с «Товузом» на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит сказать, что ранее Бердыев работал в «Ростове», казанском «Рубине», махачкалинском «Динамо» и многих других коллективах.