Натхо высказался о Бердыеве

Экс-футболист казанского «Рубина» Бибрас Натхо высказался об известном тренере Курбане Бердыеве. Как известно, недавно 71-летний специалист возглавил клуб «Туран» в Азербайджане. У Натхо спросили, может ли Бердыев заниматься тренерской работой до ста лет.

«Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом – он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за всё время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!» - цитирует Натхо Sport24.

Отметим, что ранее Курбан Бердыев тренировал многие российские команды, в частности «Рубин» и «Ростов». Главным тренером «Турана» опытный специалист стал несколько недель назад.