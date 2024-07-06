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Натхо высказался о Бердыеве

06 Июля 2024 • 12:24 Комментировать

Экс-футболист казанского «Рубина» Бибрас Натхо высказался об известном тренере Курбане Бердыеве. Как известно, недавно 71-летний специалист возглавил клуб «Туран» в Азербайджане. У Натхо спросили, может ли Бердыев заниматься тренерской работой до ста лет.

«Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом – он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за всё время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!» - цитирует Натхо Sport24.

Отметим, что ранее Курбан Бердыев тренировал многие российские команды, в частности «Рубин» и «Ростов». Главным тренером «Турана» опытный специалист стал несколько недель назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Бибрас Натхо Туран Товуз ещё теги
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