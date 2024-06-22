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Азербайджан

Бердыев возглавил азербайджанский «Туран»

22 Июня 2024 • 19:14 Комментировать

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев подписал контракт с «Тураном». Об этом рассказал спортивный директор азербайджанского клуба Самед Насибов.

Трудовой договор 71-летнего специалиста рассчитан два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо», — заявил Насибов Sport24.

Функционер отметил, что перед Бердыевым поставлена цель успешно выступить в чемпионате и попасть в квалификацию Лиги конференций. Кроме того, Бердыев будет заниматься развитием академии, подытожил Насибов.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Туран Товуз Самед Насибов ещё теги
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