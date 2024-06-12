Бердыев возглавит новый клуб – известно название

Известный тренер Курбан Бердыев возвращается к работе. 71-летний специалист примет азербайджанский «Туран». Самед Насибов, который в этом клубе работает на должности спортивного директора, дал комментарий по поводу скорого прихода Бердыева в клуб.

«Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. Уже в ближайшее время он станет главным тренером «Турана», - цитирует Насибова Sport24.

По ходу своей тренерской карьеры Курбан Бердыев поработал со многими командами. Последней командой в этом списке на сегодняшний день является махачкалинское «Динамо».

Отметим, что «Туран» завершил последний чемпионат Азербайджана на шестой позиции в таблице.