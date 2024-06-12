Исполнительный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана принял решение о назначении Фернанду Сантуша на пост главного тренера национальной команды. 69-летний португальский специалист в обозримом будущем будет стараться улучшить игру и результаты азербайджанской сборной.

Сантуш известен главным образом по работе со сборной Португалии в 2014-2022 годах. Под руководством этого специалиста португальская команда выиграла чемпионат Европы в 2016 году. Тогда в финале «европейские бразильцы» обыграли Францию с минимальным счётом 1:0.

Фернанду Сантуш не имел тренерской работы с середины апреля.