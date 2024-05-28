Лунёв получил престижную награду в Азербайджане

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, ныне выступающий за «Карабах», получил награду по итогам сезона-2023/2024. Россиянин был признан лучшим вратарем чемпионата Азербайджана, об этом рапортует Sports.az.

По итогам минувшего сезона «Карабах» уверенно стал чемпионом страны. Напомним, что Лунёв защищает цвета азербайджанского коллектива с 2023 года. До этого Андрей поиграл в Бундеслиге за леверкузенский «Байер».

В сезоне-2023/2024 российский голкипер сыграл 33 поединка во всех турнирах и пропустил 42 мяча. Трансферная стоимость Лунёва оценивается в один миллион евро.