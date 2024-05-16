«Карабах» предложил новый контракт Лунёву

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал о своём будущем.

«Сейчас концентрация только на концовке сезона. Какие‑то решения о своём будущем буду принимать в конце сезона. Предлагает ли руководство «Карабаха» новый контракт? Да, мы находимся в процессе обсуждения. Процесс идёт», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Ранее вратарь объявил о прекращении сотрудничества с агентом Антоном Смирновым. Футболист поблагодарил специалиста, с которым работал на протяжении трёх лет.

Стоит напомнить, что Лунёв выступает за «Карабах» с прошлого лета. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча, в которых пропустил 40 мячей. Действующее соглашение Андрея рассчитано до середины лета этого года.