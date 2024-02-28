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Азербайджан

Лунёв ответил на вопрос о завершении карьеры

28 Февраля 2024 • 12:07 Комментировать

32-летний вратарь Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», ответил на вопрос об уходе из футбола.

«Читал интервью с Кержаковым. Очень хорошее. У меня таких мыслей (о завершении карьеры) ни в коем случае нет. Михаил старше меня на четыре года, совершенно другой возраст. Поэтому пока нет», - приводит слова Андрея «Чемпионат».

Напомним, что российский вратарь присоединился к «Карабаху» летом прошлого года после ухода из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне Лунёв сыграл 22 поединка за «Карабах», в которых пропустил 29 мячей. В семи встречах он сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
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