Лунёв ответил на вопрос о завершении карьеры

32-летний вратарь Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», ответил на вопрос об уходе из футбола.

«Читал интервью с Кержаковым. Очень хорошее. У меня таких мыслей (о завершении карьеры) ни в коем случае нет. Михаил старше меня на четыре года, совершенно другой возраст. Поэтому пока нет», - приводит слова Андрея «Чемпионат».

Напомним, что российский вратарь присоединился к «Карабаху» летом прошлого года после ухода из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне Лунёв сыграл 22 поединка за «Карабах», в которых пропустил 29 мячей. В семи встречах он сохранил ворота на замке.