Кавазашвили — о Лунёве: «Советская вратарская школа не пропала»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва.

Напомним, россиянин стал лучшим вратарём в текущем еврокубковом сезоне по количеству спасений.

«Когда Лунёв ушёл из «Байера», я подумал, что его поджимают другие вратари и он решил идти туда, где не очень развит футбол. Но сейчас он признан лучшим, значит, советская вратарская школа не пропала», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В текущем сезоне Лунёв провёл за «Карабах» 22 матча, пропустил в них 29 голов и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что в 1/8 финала Лиги Европы команда из Азербайджана встретится с «Байером». Первый матч этих команд состоится 7 марта.