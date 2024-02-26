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Азербайджан

Кавазашвили — о Лунёве: «Советская вратарская школа не пропала»

26 Февраля 2024 • 11:47 Комментировать
Габала
...
Карабах
28.02 18:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва.  

Напомним, россиянин стал лучшим вратарём в текущем еврокубковом сезоне по количеству спасений.

«Когда Лунёв ушёл из «Байера», я подумал, что его поджимают другие вратари и он решил идти туда, где не очень развит футбол. Но сейчас он признан лучшим, значит, советская вратарская школа не пропала», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В текущем сезоне Лунёв провёл за «Карабах» 22 матча, пропустил в них 29 голов и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что в 1/8 финала Лиги Европы команда из Азербайджана встретится с «Байером». Первый матч этих команд состоится 7 марта.

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Карабах Анзор Кавазашвили Андрей Лунёв ещё теги

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