Кафанов оценил игру Лунёва в «Карабахе»

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва в нынешнем сезоне.

«Не было ни одного матча, где бы он сделал грубую ошибку. В еврокубках он сделал 37 сейвов, и это очень высокий показатель. На мой взгляд, это лучший период Андрея в карьере», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что Лунёв пополнил ряды азербайджанского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский голкипер поучаствовал в 22 поединках «Карабаха», в которых пропустил 29 голов. В семи встречах Андрей сохранил свои владения на замке.