«Карабах» сделал предложение Лунёву

Антон Смирнов, который является представителем голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, дал комментарий относительно будущего российского футболиста в клубе.

«Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий», - цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, что Лунёв пополнил ряды «Карабаха» летом прошлого года. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь сыграл 22 поединка.

До переезда в азербайджанский клуб Андрей отметился выступлениями за петербургский «Зенит», «Уфу», леверкузенский «Байер».

Срок действующего контракта вратаря с «Карабахом» истекает в конце июня 2024 года.