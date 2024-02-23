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Азербайджан

«Карабах» сделал предложение Лунёву

23 Февраля 2024 • 11:12 Комментировать

Антон Смирнов, который является представителем голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, дал комментарий относительно будущего российского футболиста в клубе.

«Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий», - цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, что Лунёв пополнил ряды «Карабаха» летом прошлого года. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь сыграл 22 поединка.

До переезда в азербайджанский клуб Андрей отметился выступлениями за петербургский «Зенит», «Уфу», леверкузенский «Байер».

Срок действующего контракта вратаря с «Карабахом» истекает в конце июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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