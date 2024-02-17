Чанов: «Рад, что Лунёв перешёл в «Карабах»

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре российского голкипера Андрея Лунёва в последних матчах «Карабаха».

«Рад, что Лунев перешел в «Карабах». Эта команда играет в Лиге Европы. Андрей на виду, и его есть, с кем сравнивать. Здорово, что он попал в символическую сборную Лиги Европы», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Андрей принял участие в 21 поединке. Вратарь пропустил 22 гола, а в семи встречах сохранил свои ворота на замке.

32-летний россиянин присоединился к «Карабаху» летом прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.