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Азербайджан

Чанов: «Рад, что Лунёв перешёл в «Карабах»

17 Февраля 2024 • 08:19 Комментировать

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре российского голкипера Андрея Лунёва в последних матчах «Карабаха».

«Рад, что Лунев перешел в «Карабах». Эта команда играет в Лиге Европы. Андрей на виду, и его есть, с кем сравнивать. Здорово, что он попал в символическую сборную Лиги Европы», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Андрей принял участие в 21 поединке. Вратарь пропустил 22 гола, а в семи встречах сохранил свои ворота на замке.

32-летний россиянин присоединился к «Карабаху» летом прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

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