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Азербайджан

​В «Сабахе» отреагировали на информацию о переговорах с Кержаковым

12 Февраля 2024 • 14:53 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Александр Кержаков ведёт переговоры с «Сабахом». Комментарий на этот счёт дал Эльнур Гамидов, который занимает должность пресс-атташе в азербайджанском клубе.

«Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было», - цитирует Гамидова Sport24.

Александр Кержаков находится без тренерской работы с ноября после ухода из сербского «Спартака». Также в прошлом году молодой специалист отработал непродолжительный отрезок времени в «Кармиотиссе» на Кипре.

Отметим, что недавно должность главного тренера «Сабаха» покинул Мурад Мусаев.

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Александр Кержаков Сабах Эльнур Гамидов ещё теги
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