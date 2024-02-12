​В «Сабахе» отреагировали на информацию о переговорах с Кержаковым

В прессе появилась информация о том, что Александр Кержаков ведёт переговоры с «Сабахом». Комментарий на этот счёт дал Эльнур Гамидов, который занимает должность пресс-атташе в азербайджанском клубе.

«Разговоров о назначении Александра Кержакова на должность главного тренера в «Сабахе» не было», - цитирует Гамидова Sport24.

Александр Кержаков находится без тренерской работы с ноября после ухода из сербского «Спартака». Также в прошлом году молодой специалист отработал непродолжительный отрезок времени в «Кармиотиссе» на Кипре.

Отметим, что недавно должность главного тренера «Сабаха» покинул Мурад Мусаев.