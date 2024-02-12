Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков может возглавить азербайджанский клуб.

41-летний специалист ведет переговоры с «Сабахом», сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее из этой команды был уволен бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Это случилось после поражения «Сабаха» со счетом 1:7 от «Карабаха».

Ранее Кержаков сообщил, что находится в стадии переговоров с одним из зарубежных клубов.

Осенью прошлого года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака». В РПЛ ранее он тренировал «Пари НН», который под его руководством занял 11-е место в турнирной таблице.