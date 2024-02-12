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Азербайджан

Александр Кержаков ведёт переговоры с клубом из Азербайджана слухи

12 Февраля 2024 • 14:24 Комментировать
Сабах Баку
...
Кяпаз
17.02 15:00

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков может возглавить азербайджанский клуб.

41-летний специалист ведет переговоры с «Сабахом», сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее из этой команды был уволен бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Это случилось после поражения «Сабаха» со счетом 1:7 от «Карабаха».

Ранее Кержаков сообщил, что находится в стадии переговоров с одним из зарубежных клубов.

Осенью прошлого года Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака».  В РПЛ ранее он тренировал «Пари НН», который под его руководством занял 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Сабах

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