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Азербайджан

В «Сабахе» ответили на вопрос о приглашении Бердыева

03 Февраля 2024 • 11:50 Комментировать

Пресс-служба азербайджанского «Сабаха» прокомментировала новость о возможном приглашении на пост главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Как известно, Мурад Олегович Мусаев только недавно покинул команду. На данный момент такого варианта, как назначение Бердыева на пост главного тренера, нет», - передает слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

На днях было объявлено, что пост главного тренера «Сабаха» покинул Мурад Мусаев.

Бердыев сейчас находится в статусе безработного. В начале нынешнего месяца 71-летний специалист покинул пост наставника махачкалинского «Динамо».

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Курбан Бердыев Сабах
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