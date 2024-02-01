«Сабах» хочет получить Бердыева

Азербайджанский «Сабах» заинтересован в услугах Курбана Бердыева. Об этом рассказал футбольный агент Рамил Адигезалов.

Ранее 71-летний Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», а «Сабах» остался без наставника после ухода Мурада Мусаева.

«Сабаху» понравился опыт работы с российским специалистом, несмотря на последние результаты Мусаева. Клубу нравится кандидатура Бердыева, он им интересен. «Сабах» пытается договориться с ним», — приводит слова Адигезалова Legalbet.

Как отметил агент, пока сборная Азербайджана созреет, «Сабах» уже может перехватить Бердыева.

По данным СМИ, Бердыев покинул «Динамо» ради работы в сборной Азербайджана.