Мусаев отреагировал на информацию о конфликте с руководством «Сабаха»

Экс-наставник «Сабаха» Мурад Мусаев поделился комментарием о слухах, согласно которым он ушёл из азербайджанской команды из-за конфликта с руководством.

Напомним, ранее «Сабах» объявил об уходе Мусаева с поста главного тренера по собственному желанию. Однако, по данным СМИ, у тренера возник конфликт с боссами.

«С руководством клуба у меня отличные отношения. Можно даже сказать, что идеальные. Каждый день, проведенный в клубе, чувствовал от них поддержку. Были выполнены все обещания», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Специалист признался, что может много говорить о руководстве «Сабаха», и все эти слова будут иметь только положительный характер.