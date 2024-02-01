Мусаев — об уходе из «Сабаха»: «Посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне»

Мурад Мусаев рассказал, почему покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдет на пользу клубу и мне», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 40-летний Мусаев покинул «Сабах» по собственному желанию. Российский специалист возглавлял команду с октября 2021 года.

Стоит сказать, что свой последний матч «Сабах» проиграл «Карабаху» со счетом 1:7.

После 20 туров «Сабах» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 26 очков.