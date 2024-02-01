Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Азербайджан

Мусаев — об уходе из «Сабаха»: «Посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне»

01 Февраля 2024 • 16:09 Комментировать
Сабах Баку
...
Туран Товуз
03.02 16:30

Мурад Мусаев рассказал, почему покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдет на пользу клубу и мне», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 40-летний Мусаев покинул «Сабах» по собственному желанию. Российский специалист возглавлял команду с октября 2021 года.

Стоит сказать, что свой последний матч «Сабах» проиграл «Карабаху» со счетом 1:7.

После 20 туров «Сабах» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 26 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мурад Мусаев Сабах

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
16:20
Мусаев отреагировал на информацию о конфликте с руководством «Сабаха»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САБАХ БАКУ ТУРАН ТОВУЗ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Модрич принял неожиданное решение по будущему Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
16:20 · Азербайджан
Мусаев отреагировал на информацию о конфликте с руководством «Сабаха»
16:09 · Азербайджан
Мусаев — об уходе из «Сабаха»: «Посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне»
12:45 · Азербайджан
«Сабах» объявил об уходе Мусаева официально
12:13 · Азербайджан
Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»
30 Января
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Карабах» Лунёва забил семь голов «Сабаху» Мурада Мусаева
25 Января
12:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не интересуется игроком «Карабаха» Андраде слухи
23 Января
14:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
22 Января
11:39 · Россия. Премьер-лига
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
18 Января
15:08 · Россия. Премьер-лига
Журналист Гасанлы – о Лунёве: «Наконец-то «Карабах» нашёл вратаря, которого так долго искал» эксклюзив
17 Января
17:15 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник питерского «Зенита» перебрался в турецкий клуб официально
15 Января
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Факел» первым из клубов РПЛ провёл товарищеский матч на сборах
08 Января
22:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев – о Бердыеве: «Он не прикован к нам цепями»
01 Января
19:38 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Думаю, матч «Карабаха» с «Зенитом» получился бы интересным»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Карабах» был бы одним из лидеров в РПЛ
14:37 · Азербайджан
Лунёв: «Я в принципе открыт для любых предложений»
Все новости
Рекомендуем