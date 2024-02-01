Пресс-служба азербайджанского «Сабаха» отрапортовала об отставке главного тренера команды Мурада Мусаева.

Российский специалист провел встречу с руководством клуба. Во время беседы тренер заявил о желании покинуть команду. Боссы «Сабаха» не стали препятствовать решению наставника и приняли отставку.

Мусаев тренировал команду с осени 2021 года. Под руководством российского специалиста «Сабах» провел 87 матчей, в которых одержал 48 побед, потерпел 23 поражения и 16 раз сыграл вничью.

По итогам прошлого сезона «Сабах» финишировал на третьем месте чемпионате страны.