Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»

Российский тренер Мурад Мусаев покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха», об этом рапортует Trend. Инициатором разрыва сотрудничества выступил сам специалист. Срок трудового договора между сторонами истекал летом нынешнего года.

Мусаев занимал пост рулевого «Сабаха» с осени 2021 года. Под руководством российского тренера команда провела 87 поединков, в которых одержала 48 побед, потерпела 23 поражения и 16 раз сыграла вничью.

По итогам прошлого сезона «Сабах» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В текущем сезоне команда идет лишь на седьмой позиции.