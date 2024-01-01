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Азербайджан

Лунёв: «Я в принципе открыт для любых предложений»

01 Января 2024 • 14:37 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своём будущем

Вратарь сборной России рассказал, что идут разговоры о возможном продлении контракта с клубом из Азербайджана, но этим занимаются другие люди, а его дело состоит в том, чтобы давать результат на поле, также он не исключил возможного возвращения в Россию.

«Я в принципе открыт для любых предложений. Надо смотреть и взвешивать, какой вариант лучше в плане дальнейшего роста и для семьи», - приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Контракт Лунёва с «Карабахом» рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией пролонгации ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
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