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Азербайджан

Муту покинул «Нефтчи» из-за личной утраты официально

24 Декабря 2023 • 18:26 Комментировать
Нефтчи
...
Габала
27.01 20:00

Пресс-служба бакинского «Нефтчи» официально подтвердила уход главного тренера Адриана Муту с поста. Знаменитый румын возглавлял команду с лета 2023 года.

«ПФК «Нефтчи» благодарит Адриана Муту за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей деятельности. В то же время клуб ещё раз выражает глубокие соболезнования Адриану в связи со смертью матери», - пишет пресс-служба бакинцев.

Прямо сейчас «Нефтчи» располагается на третьем месте в чемпионате Азербайджана с 28 очками. Отставание от «Карабаха» с первой строчки – 10 баллов. Второе место у «Зири» - 29 очков.

Ранее сообщалось, что сменит Муту на посту один известный в России специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Адриан Муту

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