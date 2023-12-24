Пресс-служба бакинского «Нефтчи» официально подтвердила уход главного тренера Адриана Муту с поста. Знаменитый румын возглавлял команду с лета 2023 года.

«ПФК «Нефтчи» благодарит Адриана Муту за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей деятельности. В то же время клуб ещё раз выражает глубокие соболезнования Адриану в связи со смертью матери», - пишет пресс-служба бакинцев.

Прямо сейчас «Нефтчи» располагается на третьем месте в чемпионате Азербайджана с 28 очками. Отставание от «Карабаха» с первой строчки – 10 баллов. Второе место у «Зири» - 29 очков.

Ранее сообщалось, что сменит Муту на посту один известный в России специалист.