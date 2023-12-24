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Азербайджан

Божович станет главным тренером «Нефтчи» слухи

24 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать
Нефтчи
2:0
Кяпаз
окончен

Бывший наставник ряда российских клубов Миодраг Божович возглавит азербайджанский «Нефтчи». Об этом сообщает Azerisport.

По данным источника, в ближайшее время клуб отправит в отставку Андриана Муту, а вместо него команду примет 55-летний Божович.

Напомним, последним клубом, в котором работал черногорский специалист, был «Арсенал» Тула. Божович покинул команду в июне прошлого года. С того момента тренер находится в статусе свободного агента.

После 17 игр «Нефтчи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В копилке команды 25 набранных очков.

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Нефтчи Миодраг Божович Адриан Муту ещё теги

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Надёжный прогноз и ставка на матч Нефтчи — Кяпаз чемпионата Азербайджана — 24 декабря
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