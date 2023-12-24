Бывший наставник ряда российских клубов Миодраг Божович возглавит азербайджанский «Нефтчи». Об этом сообщает Azerisport.

По данным источника, в ближайшее время клуб отправит в отставку Андриана Муту, а вместо него команду примет 55-летний Божович.

Напомним, последним клубом, в котором работал черногорский специалист, был «Арсенал» Тула. Божович покинул команду в июне прошлого года. С того момента тренер находится в статусе свободного агента.

После 17 игр «Нефтчи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В копилке команды 25 набранных очков.