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Азербайджан

Мирзов - о срыве трансфера в Турцию: «Меня обманули»

21 Декабря 2023 • 09:29 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Резиуан Мирзов, ныне играющий в Азербайджане за «Нефтчи», поведал о несостоявшемся переходе в турецкий клуб.

«Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось - люди обманули», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Мирзов перебрался в «Нефтчи» в сентябре нынешнего года на правах свободного агента. Полузащитник поучаствовал в десяти поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Резиуан Мирзов
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