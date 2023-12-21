Мирзов - о срыве трансфера в Турцию: «Меня обманули»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Резиуан Мирзов, ныне играющий в Азербайджане за «Нефтчи», поведал о несостоявшемся переходе в турецкий клуб.

«Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось - люди обманули», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Мирзов перебрался в «Нефтчи» в сентябре нынешнего года на правах свободного агента. Полузащитник поучаствовал в десяти поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.