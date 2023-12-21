Экс-игрок «Спартака» Мирзов объяснил, почему покинул РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне игрок азербайджанского «Нефтчи» Резиуан Мирзов высказался о своем решении покинуть чемпионат России.

«По окончании прошлого сезона решил, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился - когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Резиуан перебрался в «Нефтчи» из подмосковных «Химок» в сентябре текущего года на правах свободного агента. Полузащитник заключил с азербайджанским клубом трудовое соглашение до середины 2024 года.