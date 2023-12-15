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Азербайджан

Наставник «Карабаха» Гурбанов высказался о своём будущем

15 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о своём будущем.

Специалист отметил, что пока не хочет говорить об этом, ведь на данный момент он привязан клубу, с которым ему хочется работать и добиться достойного результата.

«Но изменения происходят даже в больших клубах. Пока я не думаю уходить из «Карабаха». Если ничего серьезного не произойдет, то пока буду здесь», - приводит слова Гурбанова azerisport.com. 

Напомним, что вчера, 14 декабря, «Карабах» переиграл «Хеккен» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы и пробился в плей-офф турнира, заняв второе место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Гурбан Гурбанов
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