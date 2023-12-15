Наставник «Карабаха» Гурбанов высказался о своём будущем

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о своём будущем.

Специалист отметил, что пока не хочет говорить об этом, ведь на данный момент он привязан клубу, с которым ему хочется работать и добиться достойного результата.

«Но изменения происходят даже в больших клубах. Пока я не думаю уходить из «Карабаха». Если ничего серьезного не произойдет, то пока буду здесь», - приводит слова Гурбанова azerisport.com.

Напомним, что вчера, 14 декабря, «Карабах» переиграл «Хеккен» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы и пробился в плей-офф турнира, заняв второе место в турнирной таблице.