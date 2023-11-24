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Азербайджан

В «Карабахе» обновили информацию о состоянии Лунёва

24 Ноября 2023 • 12:22 Комментировать

Российский вратарь Андрей Лунёв, который выступает за «Карабах», восстановился после повреждения.

«С Луневым все в порядке. Он восстановился от травмы и занимается с командой. Никаких ограничений у Андрея в тренировочном процессе нет», - рассказал представитель клуба в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Лунёв две недели находился в клубном лазарете после травмы, полученной в поединке группового этапа Лиги Европы против леверкузенского «Байера» (0:1). Из-за проблем со здоровьем голкипер не поехал на тренировочный сбор национальной команды России.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
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