Известно состояние Лунёва после травмы

Футбольный юрист Антон Смирнов высказался относительно восстановления вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва. Голкипер травмировался в поединке группового этапа Лиги Европы против немецкого «Байера» (0:1).

«Состояние Андрея неплохое - связки цели. Сначала были опасения, что ситуация может оказаться сложнее, но все обошлось, Андрей отделался легким испугом и тяжелым ушибом», - приводятся слова Смирнова на страницах «РБ Спорта».

Лунёв пополнил ряды азербайджанского коллектива минувшим летом. 32-летний россиянин подписал краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим его местом работы был леверкузенский «Байер».