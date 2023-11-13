Сборная России обратилась в Лунёву в его день рождения

Сборная России поздравила с днем рождения вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва. Сегодня, 13 ноября, голкиперу исполнилось 32 года.

«С днем рождения, Андрей Лунев! Сегодня вратарю сборной исполняется 32 года. Поздравляем Андрея и желаем ему крепчайшего здоровья, позитивного настроения и новых достижений», - говорится в социальных сетях национальной команды.

Лунёв получил травму во время поединка Лиги Европы против леверкузенского «Байера» (0:1). Он был заменен в концовке встречи. Из-за этого повреждения опытный футболист пропустит ноябрьский сбор национальной команды России.