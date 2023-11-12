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Азербайджан

Агент рассказал о травме Лунёва

12 Ноября 2023 • 10:48 Комментировать

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, поведал о состоянии вратаря после травмы.

«Все связки и мениски целы. Бог отвел. Мы молились. Андрей уже чувствует себя лучше. Есть шанс на игру с «Мольде» 1 декабря», - написал Смирнов в своих социальных сетях.

Напомним, что Лунёв получил повреждение по ходу поединка против леверкузенского «Байера» (0:1) в групповом раунде Лиги Европы.

31-летний россиянин перешел в «Карабах» минувшим летом на правах свободного агента. Контракт с ним был подписан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Антон Смирнов ещё теги
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