Пресс-служба «Карабаха» оценила состояние травмированного Лунёва

Пресс-служба азербайджанского «Карабаха» оценила состояние Андрея Лунёва после травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Байера».

«По словам врачей, по результатам МРТ Лунев сможет начать лёгкие тренировки через десять дней», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский голкипер был заменён во встрече четвёртого тура второго по силе еврокубка. Из-за повреждения Лунёв пропустит ноябрьский сбор российской национальной команды. В девяти матчах текущего сезона в рамках всех турниров, в которых вратарь провёл пять матчей на ноль, пропустив пять голов.