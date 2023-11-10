Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Азербайджан

Пресс-служба «Карабаха» оценила состояние травмированного Лунёва

10 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать

Пресс-служба азербайджанского «Карабаха» оценила состояние Андрея Лунёва после травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Байера».

«По словам врачей, по результатам МРТ Лунев сможет начать лёгкие тренировки через десять дней», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский голкипер был заменён во встрече четвёртого тура второго по силе еврокубка. Из-за повреждения Лунёв пропустит ноябрьский сбор российской национальной команды. В девяти матчах текущего сезона в рамках всех турниров, в которых вратарь провёл пять матчей на ноль, пропустив пять голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Араз ПФК Араз ПФК
Кяпаз Кяпаз
0
1
Видео
11.11.23 в 15:30
Нефтчи Нефтчи
Сумгаит Сумгаит
Видео
11.11.23 в 18:00
Туран Товуз Туран Товуз
Сабах Баку Сабах Баку
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
19:32 · Азербайджан
Пресс-служба «Карабаха» оценила состояние травмированного Лунёва
17:23 · Азербайджан
​Лунёв не поедет в сборную России – известен диагноз вратаря
14:21 · Азербайджан
​Лунёв наверняка пропустит сбор сборной России
13:28 · Россия. Премьер-лига
Лунёв прокомментировал свою травму
08:41 · Азербайджан
Известны подробности травмы Лунёва
09 Ноября
22:33 · Россия. Премьер-лига
Лунёв получил травму в игре с «Байером»
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сыграет товарищеский матч в Баку, игра состоится 18 ноября официально
30 Октября
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мусаева не уволят из «Сабаха» до зимы
27 Октября
09:11 · Азербайджан
Президент «Нефтчи» не исключил повторного визита на турнир в Россию
26 Октября
20:39 · Азербайджан
В «Нефтчи» пришёл шведский спортивный директор
25 Октября
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «В «Байере» Лунёв не зачах, а накопил много знаний и мотивации»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Кафанов допустил вызов Лунёва в сборную России
20 Октября
15:09 · Азербайджан
Агент Лунёва не удивлён непопаданием вратаря в сборную
15:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва рассказал о жизни голкипера в новой стране
18 Октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» ответили, будет ли матч с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем