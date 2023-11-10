​Лунёв не поедет в сборную России – известен диагноз вратаря

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в четверг, когда команда играла против «Байера» в Лиге Европы. Гена Кислари, врач азербайджанского клуба, раскрыл диагноз футболиста.

«Лунёв получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отёк в коленном суставе», - цитирует врача ТАСС.

Врач отметил, что ещё до последней игры у Лунёва была мышечная проблема с сухожилиями квадрицепса. Футболиста не долечили до конца, но ему было позволено выйти на поле.

По словам Кислари, на восстановление Лунёву понадобится до двух недель. Ноябрьский сбор национальной сборной России голкипер пропустит.