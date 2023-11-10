Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Азербайджан

​Лунёв не поедет в сборную России – известен диагноз вратаря

10 Ноября 2023 • 17:23 Комментировать

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в четверг, когда команда играла против «Байера» в Лиге Европы. Гена Кислари, врач азербайджанского клуба, раскрыл диагноз футболиста.

«Лунёв получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отёк в коленном суставе», - цитирует врача ТАСС.

Врач отметил, что ещё до последней игры у Лунёва была мышечная проблема с сухожилиями квадрицепса. Футболиста не долечили до конца, но ему было позволено выйти на поле.

По словам Кислари, на восстановление Лунёву понадобится до двух недель. Ноябрьский сбор национальной сборной России голкипер пропустит.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карабах Сборная России Андрей Лунёв Гена Кислари ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.23 в 18:00
Араз ПФК Араз ПФК
Кяпаз Кяпаз
Видео
11.11.23 в 15:30
Нефтчи Нефтчи
Сумгаит Сумгаит
Видео
11.11.23 в 18:00
Туран Товуз Туран Товуз
Сабах Баку Сабах Баку
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
17:23 · Азербайджан
​Лунёв не поедет в сборную России – известен диагноз вратаря
14:21 · Азербайджан
​Лунёв наверняка пропустит сбор сборной России
13:28 · Россия. Премьер-лига
Лунёв прокомментировал свою травму
08:41 · Азербайджан
Известны подробности травмы Лунёва
09 Ноября
22:33 · Россия. Премьер-лига
Лунёв получил травму в игре с «Байером»
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сыграет товарищеский матч в Баку, игра состоится 18 ноября официально
30 Октября
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мусаева не уволят из «Сабаха» до зимы
27 Октября
09:11 · Азербайджан
Президент «Нефтчи» не исключил повторного визита на турнир в Россию
26 Октября
20:39 · Азербайджан
В «Нефтчи» пришёл шведский спортивный директор
25 Октября
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «В «Байере» Лунёв не зачах, а накопил много знаний и мотивации»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Кафанов допустил вызов Лунёва в сборную России
20 Октября
15:09 · Азербайджан
Агент Лунёва не удивлён непопаданием вратаря в сборную
15:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва рассказал о жизни голкипера в новой стране
18 Октября
12:49 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» ответили, будет ли матч с «Зенитом»
14 Октября
23:36 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва: «В «Байере» спрашивают об Андрее – скидываю в ответ нарезку его сейвов»
Все новости
Рекомендуем