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Азербайджан

​Лунёв наверняка пропустит сбор сборной России

10 Ноября 2023 • 14:21 Комментировать

Голкипер Андрей Лунёв наверняка пропустит ноябрьский сбор сборной России. Как известно, футболист «Карабаха» получил травму в четверг вечером, когда команда играла против «Байера» в Лиге Европы.

«Игра сборной России будет 20 ноября, я думаю, что он, скорее всего, её пропустит. Всё-таки свежая травма, идёт охлаждающая терапия», - сказал врач «Карабаха» Гена Кислари, чьи слова приводит ТАСС.

По словам врача, Лунёв прошёл МРТ, но его точный диагноз пока не был определён. Предварительный – ушиб коленного сустава.

Отметим, что 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Сборная России Андрей Лунёв Гена Кислари ещё теги
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