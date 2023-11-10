​Лунёв наверняка пропустит сбор сборной России

Голкипер Андрей Лунёв наверняка пропустит ноябрьский сбор сборной России. Как известно, футболист «Карабаха» получил травму в четверг вечером, когда команда играла против «Байера» в Лиге Европы.

«Игра сборной России будет 20 ноября, я думаю, что он, скорее всего, её пропустит. Всё-таки свежая травма, идёт охлаждающая терапия», - сказал врач «Карабаха» Гена Кислари, чьи слова приводит ТАСС.

По словам врача, Лунёв прошёл МРТ, но его точный диагноз пока не был определён. Предварительный – ушиб коленного сустава.

Отметим, что 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы.