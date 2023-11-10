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Азербайджан

Известны подробности травмы Лунёва

10 Ноября 2023 • 08:41 Комментировать

Наставник азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о повреждении голкипера команды Андрея Лунёва.

«У Андрея сильная боль в колене. Удар был сильным. Более точную информацию о тяжести травмы сможем предоставить завтра», - передает слова специалиста Report.az.

Напомним, что российский вратарь получил травму по ходу поединка против леверкузенского «Байера» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Лунёв был заменен в концовке встречи после столкновения с соперником.

В нынешнем сезоне Андрей провел десять поединков, в которых пропустил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Гурбан Гурбанов Андрей Лунёв ещё теги
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