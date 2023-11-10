Известны подробности травмы Лунёва

Наставник азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о повреждении голкипера команды Андрея Лунёва.

«У Андрея сильная боль в колене. Удар был сильным. Более точную информацию о тяжести травмы сможем предоставить завтра», - передает слова специалиста Report.az.

Напомним, что российский вратарь получил травму по ходу поединка против леверкузенского «Байера» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Лунёв был заменен в концовке встречи после столкновения с соперником.

В нынешнем сезоне Андрей провел десять поединков, в которых пропустил девять голов.