Президент «Нефтчи» не исключил повторного визита на турнир в Россию

Фаррух Махмудов, который занимает пост президента «Нефтчи», высказался насчет возможного повторного визита в Россию на товарищеский турнир.

«Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом «Нефтчи» вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» принял участие в турнире, который прошел в Санкт-Петербурге. Команда потерпела три поражения и заняла последнее место.