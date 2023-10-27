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Азербайджан

Президент «Нефтчи» не исключил повторного визита на турнир в Россию

27 Октября 2023 • 09:11 Комментировать

Фаррух Махмудов, который занимает пост президента «Нефтчи», высказался насчет возможного повторного визита в Россию на товарищеский турнир.

«Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом «Нефтчи» вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» принял участие в турнире, который прошел в Санкт-Петербурге. Команда потерпела три поражения и заняла последнее место.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Фаррух Махмудов
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