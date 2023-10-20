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Азербайджан

Агент Лунёва не удивлён непопаданием вратаря в сборную

20 Октября 2023 • 15:09 Комментировать

Агент российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва Антон Смирнов не слишком удивлён тем, что его клиент не попал в сборную России на минувший октябрьский сбор.

«Если говорить объективно, он всего шесть матчей сыграл и для вызова в сборную очень этого мало, как бы хорошо он ни выглядел. Если дальше будет продолжать на том же уровне, придет час, когда вызов придет. Для Андрея играть за сборную – честь», - говорит Смирнов «РБ Спорт».

После прихода в «Карабах» Лунёв пропустил всего два мяча в шести играх, четыре из них он сыграл в чемпионате Азербайджана, два – в Лиге Европы УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Лунёв Антон Смирнов
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