Гулиев стал гражданином Азербайджана

Бывший футболист «Спартака» Аяз Гулиев получил паспорт гражданина Азербайджана.

«Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Сабаха», в составе которого полузащитник выступает с августа 2023 года.

Напомним, что Гулиев является воспитанником «Спартака». Хавбек также известен по выступлениям за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Химки». В составе молодёжной сборной России Аяз провёл 22 матча, забив три гола.