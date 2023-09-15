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Азербайджан

Гулиев стал гражданином Азербайджана

15 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Аяз Гулиев получил паспорт гражданина Азербайджана.

«Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Сабаха», в составе которого полузащитник выступает с августа 2023 года.

Напомним, что Гулиев является воспитанником «Спартака». Хавбек также известен по выступлениям за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Химки». В составе молодёжной сборной России Аяз провёл 22 матча, забив три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Аяз Гулиев Сабах
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