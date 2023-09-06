«Нефтчи» подписал Мирзова по желанию Муту

Полузащитник Резиуан Мирзов стал игроком «Нефтчи». Комментарий по поводу подписания контракта с российским футболистом дали в пресс-службе азербайджанского клуба.

«Наш тренер захотел, чтобы в команде был Резиуан Мирзов, он отметил, что игрок будет нужен. Наши руководители поговорили с игроком и подписали контракт с Мирзовым до конца сезона», - ответ пресс-службы «Нефтчи» приводит ТАСС.

Отметим, что главным тренером «Нефтчи» является известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту.

Предыдущим клубом 30-летнего Мирзова были «Химки». По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион России.