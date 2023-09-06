Мирзов: «Нефтчи» — большой клуб с традициями, сразу решил, что нужно ехать»

Бывший нападающий «Химок» и «Спартака» Резиуан Мирзов высказался о своём переходе в «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что Мирзов подписал с азербайджанским клубом однолетний контракт. За «Нефтчи» 30-летний футболист будет выступать под 22-м номером.

По словам самого Мирзова, переход получился спонтанным, так как «Нефтчи» быстро сработал для того, чтобы осуществить эту сделку.

«Нефтчи» — большой клуб с большими традициями. Для себя сразу решил, что нужно ехать. Честно говоря, про переход ни с кем не советовался», — цитирует Мирзова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне вингер провёл за «Химки» 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.