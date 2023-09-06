Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Химок» Резиуан Мирзов продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана. Новым местом работы 30-летнего футболиста стал «Нефтчи», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Нефтчи» подписал хавбека в статусе свободного агента. С Мирзовым был заключен краткосрочный контракт на один год. За новый клуб полузащитник будет выступать под 22-м номером.

Предыдущей командой Резиуана были подмосковные «Химки», которые он покинул минувшим летом. Полузащитник принял участие в 27 поединках в сезоне-2022/2023, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.