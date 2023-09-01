Бывший нападающий московского «Спартака» Резиуан Мирзов в ближайшее время пополнит состав «Нефтчи».

«Чемпионат» утверждает, что 30-летний футболист станет игроком азербайджанского клуба. По информации источника, трудовой договор между сторонами будет подписан на один сезон.

Напомним, этим летом Мирзов покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мирзова в один миллион евро.