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Азербайджан

Экс-игрок «Спартака» Мирзов продолжит карьеру в Азербайджане слухи

01 Сентября 2023 • 21:52 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Резиуан Мирзов в ближайшее время пополнит состав «Нефтчи».

«Чемпионат» утверждает, что 30-летний футболист станет игроком азербайджанского клуба. По информации источника, трудовой договор между сторонами будет подписан на один сезон.

Напомним, этим летом Мирзов покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мирзова в один миллион евро.

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Нефтчи Резиуан Мирзов трансферы футбола - лето 2023
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